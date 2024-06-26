Фонд гарантування виставить на аукціон пул активів семи банків-банкрутів

Третього липня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів семи банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Йдеться про активи АТ "МР Банк", АТ "Мегаманк", ПАТ "Промінвестбанк", АТ "Банк Форвард", АТ "Банк СІЧ", АТ "АКБ "Кокнкорд" та АТ "Укрбудінвестбанк".

У пресслужбі також зазначили, що міжгалузевий пул включає активи, за якими боржники провадять різні види економічної діяльності.

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До складу лоту увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.

У Фонді додали, що у забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено об’єкти житлової та комерційної нерухомості, земельні ділянки, обладнання, товари, транспорт, фінансову поруку тощо. Зокрема, серед застави:

цех сухофруктів загальною площею 696,36 кв м, розташований у Рахівському районі Закарпатської області;

комплекс будівель та споруд (35 од.) у Дніпропетровській області загальною площею 6 673,7 кв м, що розташований на земельній ділянці кад.№1221486200:04:405:0001 площею понад 3,9 га;

офіс, реконструйований з власних нежитлових приміщень, загальною площею 70,7 м кв, що знаходиться в м. Ужгород Закарпатської області;

житловий будинок загальною площею 473,1 кв м (житлова площа – 158,6 кв м), розташований у м. Хмельницький;

земельна ділянка площею 0,1 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться у м. Хмельницький тощо.

Фонд також звертає увагу, що на продаж виставлено не майно, що є забезпеченням за кредитними договорами, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

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Початкова ціна лоту – 48,0 млн грн.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону.

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Фонд гарантування виставивна продаж активи 9 банків на 340 мільйонів

Економічна правда