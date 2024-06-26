СБУ викрила ексдиректора оборонного підприємства, яке купувало неякісні запчастини 

Контррозвідка Служби безпеки викрила на оборудках із державними коштами колишнього генерального директора харківського державного підприємства із обійми концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Харківській області.

За даними слідства, влітку 2022 року на той час керівник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення.

За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення.

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До протиправної оборудки директор заводу долучив ще двох осіб: свого підлеглого – начальника управління матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.

Як йдеться в повідомленні, зловмисники домовилися, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки вони закуповуватимуть відремонтовані.

Проте такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам і до того ж порушували умови укладеного договору.

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У СБУ додали, що директор заводу та начальник управління матеріально-технічного постачання зі свого боку підписували документи про приймання завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження ними вхідного контролю якості на підприємстві та потрапляння цих неякісних комплектуючих до збиральних цехів.

Товарознавча експертиза підтвердила неналежну якість цих деталей.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів ексдиректору державного підприємства, а також двом іншим учасникам угоди, повідомлено про підозру.

"Наразі всім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору – тримання під вартою, іншим – цілодобовий домашній арешт", - також додали в пресслужбі.

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Економічна правда