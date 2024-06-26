АРМА продало мінеральних добрив на 34 мільйони

Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило 34 млн гривень до державної скарбниці від реалізації мінеральних добрив (карбаміду гранульованого) через систему Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Відповідну інформацію вже опубліковано на Прозорро.Продажі.

У пресслужбі додали, що наразі АРМА додатково залучає експертизу на відповідність ціни реалізації до ринкової: найближчим часом буде відібрано проби та зразки лотів гранульованого карбаміду, які виставлено на реалізацію.

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"Враховуючи те, що арештований актив зберігається вже понад рік, сукупна ціна від реалізації цих активів у більш як 34 млн гривень, оцінюється як досить гарна, при цьому також сплачуються 9 млн грн митних платежів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У травні Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило надходження до держбюджету майже 47,5 млн гривень від реалізації карбамідно-аміачної суміші.

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 77 млн грн від АТ "Чорноморнафтогаз" як дивіденди від доходів з управління 26 облгазами, що належали Дмитру Фірташу.

Економічна правда