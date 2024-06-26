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Через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях

Середа, 26 червня 2024, 11:49 - Артур Крижний

Внаслідок бойових дій є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Крім цього, з технічних причин є знеструмлення в Запорізькій області.

Загалом, на ранок без енергоживлення залишаються 466 населених пунктів.

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Нагадаємо:

У середу 26 червня заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби, але з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Економічна правда.

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війна енергетика електроенергія
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