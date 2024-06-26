Месенджер ICQ закрився після майже 30 років роботи
Середа, 26 червня 2024, 11:19 -
Месенджер ICQ офіційно завершив роботу.
Про це йдеться у повідомленні на головній сторінці ICQ.
"Сервіс завершив роботу", — сказано у ньому.
ICQ входив до російського VK Group з 2010 року.
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Довідка. Проєкт ICQ стартував 1996 року, включно з клієнтом під Windows 3.11. На піку його популярності, у 2005 році, ним користувалися близько 500 мільйонів осіб.
Нагадаємо:
Російська VK Group хотіла перезапустити популярний у 2000-х месенеджер ICQ. Також планує запустити месенджер на базі VK Teams на тлі новин, що Slack обмежив роботу в РФ.
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Економічна правда.
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