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Месенджер ICQ закрився після майже 30 років роботи

Середа, 26 червня 2024, 11:19 - Артур Крижний

Месенджер ICQ офіційно завершив роботу.

Про це йдеться у повідомленні на головній сторінці ICQ.

"Сервіс завершив роботу", — сказано у ньому.

ICQ входив до російського VK Group з 2010 року.

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Довідка. Проєкт ICQ стартував 1996 року, включно з клієнтом під Windows 3.11. На піку його популярності, у 2005 році, ним користувалися близько 500 мільйонів осіб.

Нагадаємо:

Російська VK Group хотіла перезапустити популярний у 2000-х месенеджер ICQ. Також планує запустити месенджер на базі VK Teams на тлі новин, що Slack обмежив роботу в РФ.

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Економічна правда.

технології соцмережі Росія
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