Qatar Airways визнали найкращою авіакомпанією світу

Авіакомпанію Qatar Airways визнали найкращою у світі, згідно з рейтингом авіакомпаній Skytrax.

Про це пише CNBC

Зазначається, що Qatar Airways вже восьмий раз очолює рейтинг, починаючи з 2011 року. Минулого року авіакомпанія посіла друге місце в рейтингу.

Другу позицію в рейтингу посіла авіакомпанія Singapore Airlines,, а третю - Emirates, що на одну позицію вище, ніж торік.

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"Азійські авіакомпанії домінують у першій десятці, при цьому серед лідерів рейтингу немає жодної американської авіакомпанії. Delta Air Lines посіла найвищу позицію серед американських авіакомпаній - 21-ше місце, що на одну позицію нижче, ніж минулого року", — йдеться в повідомленні.

У визначені найкращої авіакомпанії взяли участь клієнти з більш ніж 100 країн світу у 2023-2024 років. Разом з рейтингом найкращих авіакомпаній Skytrax вручив низку інших нагород, включаючи регіональні розбивки та нагороди за різні типи перельотів.

Загальний переможець Qatar Airways також був визнаний найкращим бізнес-класом у світі та найкращою авіакомпанією на Близькому Сході, тоді як Singapore Airlines, що посіла друге місце, очолила списки найкращих бортпровідників та найкращого першого класу, а також найкращої авіакомпанії в Азії.

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Що стосується бюджетних подорожей, то малайзійська AirAsia очолила список найкращих лоукостерів, а сінгапурська Scoot була названа найкращим лоукостером для далекомагістральних перельотів.

Delta Air Lines очолила регіональний топ-10 у Північній Америці, за нею йдуть Air Canada, United Airlines, Porter Airlines та Air Transat. Три з п'яти найбільших авіакомпаній базуються в Канаді, а інші найбільші американські гіганти авіаперевезень посіли нижчі місця.

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Економічна правда.