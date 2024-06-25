Від початку великої війни росіяни пошкодили понад 345 сільгосппідприємств Донеччини

З початку великої війни російські війська на Донеччині пошкодили майно 345 сільгосппідприємств, що становить понад половину від тих, які залишилися працювати в регіоні.

Про це заявив директор департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА Артем Чаган, передає Укрінформ.

За його словами, у 345 сільгосппідприємств знищено або пошкоджено понад 3,6 тис. одиниць техніки, зокрема 133 комбайни та 503 трактори. Чаган також зазначив, що на початку 2022 року на підконтрольній Україні території Донецької області працювали 1223 сільськогосподарських підприємства, зокрема 851 фермерське господарство. Але після повномасштабного вторгнення у регіоні залишилося працювати 512 сільгосппідприємств.

Крім того, тільки чотири підприємства переробної промисловості та сім у галузі тваринництва змогли релокувати свої виробництва. Загалом попередньо обраховані збитки в сільському господарстві регіону вже перевищують 5 млрд грн.

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"Найбільше постраждало рослинництво, де втрати – понад 3 млрд грн, і тваринництво – 1,1 млрд грн. Водночас найбільші збитки – а це на лінії зіткнення та на окупованих територіях – наразі порахувати неможливо", - додав Чаган.

Нагадаємо:

У червні аграріям нарахували за травень компенсації за придбану українську сільськогосподарську техніку на 18,6 млн грн.

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