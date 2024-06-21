Київське метро за 10 мільйонів замовило кабелі дорожче від ринкових цін

КП "Київський метрополітен" 10 червня за результатами тендеру уклало угоду з ПП "Техпромсервіс" на постачання кабельно-провідникової продукції на 9,70 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші", з посиланням на "Прозорро".

Видання зазначає, що закупівлю провели за завищеними цінами, на що вказує низка ознак.

Зокрема, на тендер подавалось ТОВ "Азовкабель", чия пропозиція була на 800 тис грн або 8% дешевше від пропозиції майбутнього переможця.

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Однак замовник відхилив дешевшу пропозицію через те, що у ній кілька кабелів були не з тими технічними характеристиками оболонки, що хотів замовник.

Метрополітену було потрібно, щоб кабелі мали ізоляцію з гуми типу РТІ-1 та могли витримати нагрівання струмопровідної жили до +75°С. "Азовкабель" хотів продати метрополітену відповідні кабелі заводу "Приват-кабель".

Однак замовник сам звернувся до заводу і спитав, чи справді його кабелі задовольняють таким вимогам. На що завод відповів, що кабель саме у ізоляції з гуми РТІ-1 витримає нагрівання жили лише до 65°, а якщо треба більша витримка, то завод готовий зробити кабель з більш сучасних ізоляційних матеріалів, що витримують такі температури.

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У цій ситуації метрополітен проігнорував попередження заводу, що цю температуру не витримує саме цей тип гуми, та відхилив фірму за надання недостовірної інформації.

Також метрополітен отримав довідку від Асоціації "Укрелектрокабель" про те, що кабелі з необхідними замовнику характеристиками в Україні роблять два виробники – "Азовська кабельна компанія" та "Крок ГТ".

Як зазначає видання, саме кабелі від "Крок ГТ" і запропонував метрополітену "Техпромсервіс". При цьому у них оболонка була з тієї ж гуми РТІ-1.

"Ринкові ціни на кабелі метрополітену також виявились значно нижчими від остаточної тендерної ціни", - пишуть "Наші гроші".

Наприклад, кабель КГ 4х6 для метрополітена коштуватиме 247,68 гривень за метр з урахуванням ПДВ.

У роздрібному інтернет-магазині "Electrolend" його ціна 219,46 грн/м. А у крупного постачальника "Укрпровід" цей кабель коштує 152,45 грн/м.

ПП "Техпромсервіс" належить Дмитру Кокошкіну. Він також є засновником ТОВ "Азовська кабельна компанія".

Нагадаємо:

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з капітального ремонту школи.

Економічна правда