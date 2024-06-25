Трейдери заробили близько 5 мільярдів від зниження акцій Nvidia

Трейдери заробили майже 5 мільярдів доларів на різкому розпродажі акцій розробника мікросхем для штучного інтелекту Nvidia.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час останніх трьох торгових сесій трейдери отримали прибутків на майже 5 мільярдів доларів під час різкого розпродажу акцій Nvidia.

Акції компанії впали на 13% і втратили 430 мільярдів доларів ринкової капіталізації з 18 червня, коли вона на короткий час стала найдорожчою компанією в світі після стрімкого зростання.

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В повідомленні йдеться, що продавці коротких позицій заробили 2,4 млрд дол на падінні Nvidia на 6,6% у понеділок, що є найвищим одноденним прибутком з початку ведення такої статистики у 2019 році.

Деякі учасники ринку пояснюють падіння Nvidia тим, що інвестори повертаються з привабливих акцій ШІ в інші сектори, оскільки 2024 рік наближається до середини.

Попри нещодавнє падіння, оптимізм щодо ролі Nvidia у розвитку штучного інтелекту призвів до того, що їх акції цього року зросли на 145%, ставши другим найкращим результатом для індексу S&P 500, який включає акції 500 різних компаній США.

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Нагадаємо:

Nvidia втратила понад 500 мільярдів доларів ринкової вартості з того часу, як минулого тижня стала найдорожчою компанією світу після того, як її акції впали майже на 7 відсотків у понеділок.

Акції компанії Nvidia зросли більш ніж на 1000% з жовтня 2022 року, що викликало дилему у інвесторів: продавати акції зараз, утримувати їх в очікуванні подальшого зростання або ж вкладати в них додаткові кошти.