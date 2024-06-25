Гладковського після виїзду з України будуть судити заочно
Колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У прес-службі розповіли, що 25 червня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, які обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.
У САП нагадали, що 2 липня 2021 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
У листопаді 2023 року Олег Гладковський виїхав з України.
У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила колишнього топпосадовся в розшук.
Нагадаємо:
Вищий антикорупційний суд заочно арештував одного з підозрюваних у справі щодо завдання ДК "Укрспецекспорт", що входить до сфери управління "Укроборонпрому", збитків на майже 13 млн грн - близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО.
Економічна правда