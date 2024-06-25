В Україні з'явиться новий державний банк  

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 25 червня, підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих, передає LIGA.net.

Мотор-Банк стане сьомим державним банком після ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс Банку та PIN банку.

Частка держави в банківському секторі України на кінець 2023 року становила 53,2% за чистими активами.

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Мотор-Банк не єдиний актив, який конфіскують у Богуслаєва та ще однієї підсанкційної особи Петра Кононенка (гендиректор російської компанії "Борисфен").

Держава отримає також корпоративні права таких юридичних осіб, як страхова компанія "Мотор-Гарант", Вінницький авіазавод і ТОВ "Вертольоти МСБ".

СК "Мотор-Гарант" уже втратила всі ліцензії на надання фінансових послуг через санкції проти Богуслаєва, а Вінницький авіазавод де-факто перебуває під контролем держави й переданий в управління націоналізованого заводу "Мотор Січ".

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Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва.

Економічна правда