НБУ ввів в обіг нову 10-гривневу пам'ятну монету

фото: нбу

Національний банк 29 травня 2024 року презентував нову обігову пам’ятну монету "Державна спеціальна служба транспорту" номіналом 10 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що монета присвячена Державній спеціальній службі транспорту - військовому формуванню у складі Міністерства оборони України, що дбає про стійкість транспортної системи країни.

"Її аверс не відрізняється від монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас вона має тематичний реверс.

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На ньому по колу розміщені написи "ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ" та гасло її військовослужбовців: "НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВІДНОВЛЯТЬ УКРАЇНУ!", - йдеться у повідомленні.

У центрі композиції рельєфно зображено емблему цього військового формування.

Центральним елементом емблеми є тризуб, під яким – крилате колесо Меркурія, що понад 100 років тому використовувалося як емблема Міністерства шляхів УНР. Це свідчить про спадковість національних традицій та особливу специфіку діяльності служби.

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На задньому плані реверса схематично зображено міст як символ транспортної інфраструктури України та будівництва й відновлення об’єктів критичної і транспортної інфраструктури, додали в НБУ.

Нацбанк планує відкарбувати 10 мільйонів штук вищезазначених монет.

фото: нбу

При цьоу НБУ поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Вони прийматимуться як звичайні обігові монети.

Водночас частина монет буде сформована в спеціально оформлені ролики (в сувенірному папері з емблемою Державної спеціальної служби транспорту), тираж 20 тисяч штук. Їх можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також в банках-дистриб’юторах.

Економічна правда