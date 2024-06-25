САП завершила слідство у справі депутатів, які хотіли підкупити керівника Сумської МВА

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершив досудове розслідування у справі стосовно двох депутатів Сумської обласної ради, яких у березні поточного року викрили на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Як йдеться в повідомленні, у межах досудового розслідування встановлено, що депутати пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації 100 тис. доларів США за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді керівника цієї об’єднаної лікарні однієї з осіб, яка і надавала неправомірну вигоду.

Крім того, депутати запропонували начальнику військової адміністрації виділити на фінансування закладу охорони здоров’я, який очолює один із підозрюваних, майже 59 млн грн на закупівлю робіт та обладнання, вартість яких умисно завищена на 10-20%, що становить майже 7 млн грн з метою заволодіння ними у подальшому.

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У березні поточного року депутатів затримано на "гарячому" одразу після надання ними першої частини обумовлених коштів - 50 тис. дол. США.

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Економічна правда