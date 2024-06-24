Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні 

Правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам комунального підприємства "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради та трьом підприємцям.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Комунальникам та підприємцям інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, посадовці комунального підприємства, залучивши фізичних осіб-підприємців, налагодили схему розкрадання бюджетних коштів під час експлуатації паркувальних майданчиків у м. Дніпро.

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Як йдеться в повідомленні, використовуючи підроблені документи, підозрювані зменшували вказану в договорах площу місць для паркування. Це призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів.

Своїми протиправними діями підозрювані завдали місцевому бюджету збитків на 5,8 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків вилучено документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

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Нагадаємо:

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного підприємства, який заволодів грошовими коштами ЗСУ на 6,8 млн грн.

Економічна правда