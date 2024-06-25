Управитель облгазами Фірташа сплатив до бюджету 77 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 77 млн грн від АТ "Чорноморнафтогаз" як дивіденди від доходів з управління 26 облгазами, що належали Дмитру Фірташу.

Про це повідомила пресслужба Нацагентства.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало черговий транш від управителя корпоративними правами АТ "Чорноморнафтогаз" як розподіл дивідендів за 2022 рік від доходів з управління 26 облгазами, які належали Дмитру Фірташу. Перераховано до державного бюджету 77 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Від початку 2024 року загальна сума надходжень від управління цими активами склала 164 млн грн. Це становить значну частину від запланованих 226,75 млн грн, які мають бути перераховані до державного бюджету України протягом першого півріччя 2024 року. Це майже в 3 рази більше ніж сума надходжень до державного бюджету від управління арештованими активами за весь 2023 рік.

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Таким чином, на сьогодні виконано понад 72% від запланованих надходжень від АТ "Чорноморнафтогаз" на перше півріччя 2024 року.

Нагадаємо:

АТ "Чорноморнафтогаз" сплатило до бюджету 63,6 млн грн гарантованих дивідендів від доходів з управління облгазами, що належали Дмитру Фірташу.

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Економічна правда.