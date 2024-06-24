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Волинянин торгував білоруськими сигаретами і намагався їх спалити, коли його викрили 

Понеділок, 24 червня 2024, 12:12 - Віктор Волокіта
 

Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області викрили місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку республіки Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Згідно з повідомленням, коли співробітники Бюро прийшли з обшуком за місцем проживання фігуранта, чоловік намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою злочинну діяльність. 

Детективи БЕБ вилучити понад 5 тис. пачок сигарет виробництва Гродненської тютюнової фабрики, що розташована у Білорусі. На продукції зазначено, що товар був виготовлений у квітні 2024 року.

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У БЕБ також зазначили, що було вилучено мобільні телефони, банківські картки, набої до вогнепальної зброї та 2 ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку. 

Наразі детективи БЕБ встановлюють обставини потрапляння білоруських сигарет на територію України. 

Нагадаємо:

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Волинянин продав на 2 мільйона автівок, які завіз в Україну під виглядом допомоги для ЗСУ.

Економічна правда  

Білорусь тютюн
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