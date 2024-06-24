Волинянин торгував білоруськими сигаретами і намагався їх спалити, коли його викрили 

Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області викрили місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку республіки Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, коли співробітники Бюро прийшли з обшуком за місцем проживання фігуранта, чоловік намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою злочинну діяльність.

Детективи БЕБ вилучити понад 5 тис. пачок сигарет виробництва Гродненської тютюнової фабрики, що розташована у Білорусі. На продукції зазначено, що товар був виготовлений у квітні 2024 року.

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У БЕБ також зазначили, що було вилучено мобільні телефони, банківські картки, набої до вогнепальної зброї та 2 ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.

Наразі детективи БЕБ встановлюють обставини потрапляння білоруських сигарет на територію України.

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Економічна правда