У "Центренерго" змінили гендиректора
Наглядова рада Центренерго, якій належать три державні ТЕС, на засіданні 24 червня звільнила гендиректора Андрія Чуркіна та призначила замість нього Євгенія Гаркавого.
Про це повідомляє пресслужба "Центренерго" у Facebook.
"Новим генеральним директором "Центренерго" став технічний директор - Євгеній Гаркавий. Він замінив на цій посаді Андрія Чуркіна, який керував компанією із 15 серпня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
За словами голови наглядової ради Андрія Готи, керівництво Міністерства енергетики та Фонду держмайна, який є головним акціонером компанії, рекомендувало сконцентрувати всі зусилля на впровадженні інженерних та технічних рішень, спрямованих на максимально швидкий результат.
"Адже зараз, після масованих атак військ РФ на теплоелектростанції, перед "Центренерго" стоять нові виклики", - заявив Гота.
"Минулого року "Центренерго" потребувало кризис-менеджера, який зміг би покращити фінансовий стан підприємства та наповнити склади наших ТЕС вугіллям.
Із цими задачами команда під керівництвом Андрія Чуркіна впоралася: "Центренерго", вперше, за багато років почало працювати з прибутком; сумарно, наші ТЕС наростили потужності вшестеро; склади наповнювалися вугіллям безперебійно - "Центренерго" перевиконало план забезпечення паливом на 200 відсотків, і, як наслідок - ми успішно пройшли опалювальний сезон 2023/2024", - додав він.
Зараз перед компанією стоять зовсім інші завдання, ніж торік, додали в компанії.
"Тому було прийнято рішення посилити команду "Центренерго" технічно і обрати нового директора під нові виклики. За кандидатуру Євгенія Гаркавого, який до цього часу працюв технічним директором "Центренерго" проголосували одностайно. Адже, він - саме той фахівець, який точно розуміє, що робити далі, аби відновити наші ТЕС", - заявили в "Центренерго".
Зазначається, що Андрій Чуркін переходить на нову роботу.
Нагадаємо:
Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.
Трипільська ТЕС забезпечувала електроенергією майже 3 мільйони людей і була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Житомирській та Черкаській областях.
До складу "Центренерго" входили три ТЕС, які, по суті, були всіма активами компанії: Трипільська у Київській області, Зміївська у Харківській області та Вуглегірська у Донецькій області.
22 березня 2024 року Зміївська ТЕС була повністю зруйнована. 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС. Таким чином, "Центренерго" втратило 100% генерації.
У середині травня повідомлялось, що на Зміївській і Трипільській ТЕС досі розбирають завали після ракетних ударів 22 березня і 11 квітня - розбір завалів точно буде тривати ще півтора-два місяці.
Економічна правда