У "Центренерго" змінили гендиректора

фото: центренерго

Наглядова рада Центренерго, якій належать три державні ТЕС, на засіданні 24 червня звільнила гендиректора Андрія Чуркіна та призначила замість нього Євгенія Гаркавого.

Про це повідомляє пресслужба "Центренерго" у Facebook.

"Новим генеральним директором "Центренерго" став технічний директор - Євгеній Гаркавий. Він замінив на цій посаді Андрія Чуркіна, який керував компанією із 15 серпня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

За словами голови наглядової ради Андрія Готи, керівництво Міністерства енергетики та Фонду держмайна, який є головним акціонером компанії, рекомендувало сконцентрувати всі зусилля на впровадженні інженерних та технічних рішень, спрямованих на максимально швидкий результат.

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"Адже зараз, після масованих атак військ РФ на теплоелектростанції, перед "Центренерго" стоять нові виклики", - заявив Гота.

"Минулого року "Центренерго" потребувало кризис-менеджера, який зміг би покращити фінансовий стан підприємства та наповнити склади наших ТЕС вугіллям.

Із цими задачами команда під керівництвом Андрія Чуркіна впоралася: "Центренерго", вперше, за багато років почало працювати з прибутком; сумарно, наші ТЕС наростили потужності вшестеро; склади наповнювалися вугіллям безперебійно - "Центренерго" перевиконало план забезпечення паливом на 200 відсотків, і, як наслідок - ми успішно пройшли опалювальний сезон 2023/2024", - додав він.

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Зараз перед компанією стоять зовсім інші завдання, ніж торік, додали в компанії.

"Тому було прийнято рішення посилити команду "Центренерго" технічно і обрати нового директора під нові виклики. За кандидатуру Євгенія Гаркавого, який до цього часу працюв технічним директором "Центренерго" проголосували одностайно. Адже, він - саме той фахівець, який точно розуміє, що робити далі, аби відновити наші ТЕС", - заявили в "Центренерго".

Зазначається, що Андрій Чуркін переходить на нову роботу.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Трипільська ТЕС забезпечувала електроенергією майже 3 мільйони людей і була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Житомирській та Черкаській областях.

До складу "Центренерго" входили три ТЕС, які, по суті, були всіма активами компанії: Трипільська у Київській області, Зміївська у Харківській області та Вуглегірська у Донецькій області.

22 березня 2024 року Зміївська ТЕС була повністю зруйнована. 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС. Таким чином, "Центренерго" втратило 100% генерації.

У середині травня повідомлялось, що на Зміївській і Трипільській ТЕС досі розбирають завали після ракетних ударів 22 березня і 11 квітня - розбір завалів точно буде тривати ще півтора-два місяці.

Економічна правда