У Києві планують побудувати ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо

Київська міська державна адміністрація планує побудувати ТЕЦ, що зможуть використовувати сміття як паливо.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію. На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів", - розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми – дефіцит енергії та проблему накопичення сміття.

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"Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми", – додав Пантелеєв.

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Економічна правда