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У Києві планують побудувати ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо

Понеділок, 24 червня 2024, 17:03 - Віктор Волокіта

Київська міська державна адміністрація планує побудувати ТЕЦ, що зможуть використовувати сміття як паливо. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

"Ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію. На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів", - розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми – дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. 

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"Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми", – додав Пантелеєв. 

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Економічна правда

ТЕЦ КМДА Київ
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