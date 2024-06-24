Бізнес-імперію Пригожина привласнили колишні силовики та мільярдер зі списку Forbes – РосЗМІ

Вихідці із силових структур і один із російських мільярдерів стали володарями найпривабливіших активів бізнес-імперії Євгена Пригожина.

Про це повідомляє російська "Нова газета Європа".

Було досліджено понад 120 чинних компаній, пов'язаних із Пригожиним, і виявилося, що не всі вони тепер належать родині загиблого засновника ПВК "Вагнер".

Зазначається, що одразу кілька компаній очолили колишні працівники поліції.

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Підприємство "Пищевик", яке постачало харчування російським військовим та мало прибуток майже в 1 млрд руб. у 2023 році, у травні цього року очолив працівник 30-го відділу поліції Санкт-Петербурга.

На чолі "Ресторансервіс Плюс", яка також одержувала контракти на поставку харчування від російської армії, став інший колишній петербурзький поліцейський. Виручка цієї компанії минулого року становила майже 3 млрд руб.

Інші компанії з постачання харчування "Альтернатива" та "Комплексервіс" також перейшли людям з силових структур.

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Також повідомляється, що "Велада", що займалася видобутком нафти в Сирії, відійшла 27-річному Володимиру Зленку з управління МВС у Приморському районі Петербурга.

У Москві відразу кілька компаній Пригожина, що займалися постачанням харчування в лікарні, дитячі садки та школи перейшли до мільярдера Года Нісанова.

Зазначається, що водночас флагманський холдинг Пригожина "Конкорд" відійшов його синові Павлу, який також є власником кількох пов'язаних із батьком компаній. Однак, усі вони зазнають збитків, зазначають в повідомленні.

Нагадаємо:

Хоча заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина швидко згас, деякі китайські експортери тепер ставлять під сумнів свою подальшу співпрацю з Росією.

Участь "ПВК Вагнер" у війні проти України фінансується виключно з держбюджету Росії. За рік група отримала понад мільярд доларів.