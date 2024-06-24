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Фонд держмайна продав рівненський інститут: ціна зросла у 18 разів 

Понеділок, 24 червня 2024, 16:02 - Віктор Волокіта
 

24 червня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". 

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна. 

Згідно з повідомленням, за право власності на об’єкт приватизації змагалися 17 потенційних інвесторів, що зумовило зростання стартової ціни з 3,5 млн гривень до переможної — 65,0 млн гривень. 

Адреса майна: Рівненська обл., м. Рівне, вул. С. Петлюри, 37.

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Основний вид діяльності державного підприємства – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. 

"Об'єкт приватизації має всі умови для ведення успішного бізнесу: зручне розташування в центрі міста Рівне поруч із зупинками громадського транспорту. 

Новий власник отримає 9 одиниць нерухомого майна загальною площею 3 318,60 м², 2 зареєстровані земельні ділянки загальною площею 0,4086 га, 15 одиниць транспортних засобів та 1 305 одиниць рухомого майна", - йдеться в повідомленні. 

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Як зазначає видання LIGA.net, переможець аукціону - рівненська фірма Профземінвест Миколи Котнюка.

Микола Котнюк – голова правління Асоціації бурштинового бізнесу України, власник низки компаній, серед яких ТОВ "Український бурштин", цегельний завод "Полісся", кредитних спілок "Рівненщина" і "Захід-Капітал" тощо.

Нагадаємо: 

Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на Нафтову компанію "Альянс-Україна".

Економічна правда  

Фонд держмайна майно
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