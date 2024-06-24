В Україні незабаром почнуть приймати заявки від аграріїв на виплату субсидій: які умови

З 25 червня 2024 року Держаний аграрний реєстр (ДАР) розпочне прийом заявок від аграріїв на бюджетну субсидію у розмірі 4 тисяч грн на 1 га оброблюваних угідь.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

25-го червня о 10 годині в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення для виробників сільськогосподарської продукції, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.

На спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець прийом заявок розпочнеться 27-го червня о 10 годині:

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Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тис. грн на кожну голову.

Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів - у розмірі 2 тис. грн на одну голову.

Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії усіх областей окрім територій, тимчасово окупованих та зони активних бойових дій.

При реєстрації у ДАР заявок на суму, що відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів, подання заявок припиняється.

Нагадаємо:

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Щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації.

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Економічна правда.