Nvidia вийде на ринок Близького Сходу попри обмеження США на експорт ШІ в регіон

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Nvidia підписала угоду про розгортання своєї технології штучного інтелекту в центрах обробки даних, що належать катарській телекомунікаційній групі Ooredoo в п'яти країнах Близького Сходу.

Про це повідомив гендиректор Ooredoo в інтерв'ю Reuters.

США обмежили експорт складних американських чіпів на Близький Схід, щоб не дати китайським фірмам використовувати країни регіону як "чорний хід" для доступу до новітніх технологій штучного інтелекту.

Це зробить Ooredoo першою компанією в регіоні, яка зможе надати клієнтам своїх дата-центрів в Катарі, Алжирі, Тунісі, Омані, Кувейті та на Мальдівах прямий доступ до технологій штучного інтелекту та обробки графіки Nvidia, йдеться в заяві Ooredoo.

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За словами старшого віцепрезидента Nvidia з телекомунікацій Ронні Васішта, надання технології дозволить Ooredoo краще допомагати своїм клієнтам розгортати генеруючі додатки ШІ.

"Наші b2b-клієнти, завдяки цій угоді, отримають доступ до послуг, які, ймовірно, їхні конкуренти (не отримають - Reuters) ще протягом 18-24 місяців", - сказав генеральний директор Ooredoo Азіз Алутман Фахру в інтерв'ю Reuters.

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Нагадаємо:

Акції компанії Nvidia зросли більш ніж на 1000% з жовтня 2022 року, що викликало дилему у інвесторів: продавати акції зараз, утримувати їх в очікуванні подальшого зростання або ж вкладати в них додаткові кошти.

На початку червня акції Nvidia зросли до рекордних максимумів, а ринкова оцінка досягла позначки у 3 трильйони доларів. Таким чином, Nvida обігнала Apple, ставши на той момент другою найдорожчою компанією в світі.

Економічна правда