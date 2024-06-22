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Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі - КМДА

Субота, 22 червня 2024, 13:46 - Володимир Тунік-Фриз

Усі технологічні й ремонтні процеси на київських ТЕЦ виконуються у штатному порядку.

Про це повідомляють у КМДА.

Після нічного обстрілу енергосистеми країни, усі теплоелектроцентри столиці працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону.

У КМДА спростовують інформацію про нібито вибух на енергообʼєкті у столиці.

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Нагадаємо:

У ніч на суботу ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, через яку постраждало двоє людей. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях.

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КМДА Київ електроенергія війна
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