Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі - КМДА

Усі технологічні й ремонтні процеси на київських ТЕЦ виконуються у штатному порядку.

Про це повідомляють у КМДА.

Після нічного обстрілу енергосистеми країни, усі теплоелектроцентри столиці працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону.

У КМДА спростовують інформацію про нібито вибух на енергообʼєкті у столиці.

Реклама:

Нагадаємо:

У ніч на суботу ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, через яку постраждало двоє людей. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях.

Реклама: