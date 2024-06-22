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На Донеччині через обстріли відключалась електроенергія на одні із шахт

Субота, 22 червня 2024, 10:48 - Володимир Тунік-Фриз

У Донецькій області в результаті обстрілу росіян на одній із шахт відключилась електроенергія, у той час коли на обʼєкті перебувало 7 працівників, їх вивели на поверхню.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Повідомляють, що на Донеччині внаслідок обстрілу споруд шахти сталося відключення електроенергії. У  шахті перебували 7 працівників, яких вивели на поверхню. Постраждалих немає.

Окрім цього, У Донецькій області на ще одній шахті зупинялось вентиляційне обладнання. У шахті перебували 67 працівників, яких було виведено на поверхню. Роботу вентиляційного обладнання відновлено.

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Чи повʼязана  зупинка вентеляційного обладнання із обстрілами - не повідомляють.

Нагадаємо:

У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть по всій території України з 16:00 до 24:00.

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