Ветерани зможуть використовувати лише е-посвідчення в "Дії" замість паперового

Уряд підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії" - паперове ветерани отримуватимуть за бажанням.

Про це повідомляє Міністерство цифової трансформації.

Далі зміни має затвердити Верховна Рада.

"Посвідчення в Дії можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Тож після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів. І зможете не боятися загубити або пошкодити посвідчення, воно буде завжди під рукою - у смартфоні", - заявили в міністерстві.

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Нагадаємо:

У застосунку державних послуг "Дія" з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.

Економічна правда

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