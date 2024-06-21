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Ветерани зможуть використовувати лише е-посвідчення в "Дії" замість паперового

П'ятниця, 21 червня 2024, 19:07 - Олексій Павлиш

Уряд підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії" - паперове ветерани отримуватимуть за бажанням.

Про це повідомляє Міністерство цифової трансформації.

Далі зміни має затвердити Верховна Рада.

"Посвідчення в Дії можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Тож після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів. І зможете не боятися загубити або пошкодити посвідчення, воно буде завжди під рукою - у смартфоні", - заявили в міністерстві.

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Нагадаємо:

У застосунку державних послуг "Дія" з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.

Економічна правда

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Дія Мінцифри
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