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У США заборонять продаж програм Kaspersky через зв'язки з Росією

Четвер, 20 червня 2024, 16:54 - Артур Крижний

Адміністрація Байдена в четвер оголосить про плани заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" в США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела. 

Тісні зв'язки компанії з російським урядом були визнані критичним ризиком, привілейований доступ програмного забезпечення до комп'ютерних систем може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію з американських комп'ютерів, встановлювати шкідливе програмне забезпечення або утримувати критичні оновлення.

Про план внести компанію з кібербезпеки до списку юридичних осіб, що фактично забороняє американським постачальникам компанії продавати їй продукцію, а також про терміни і деталі обмеження продажів програмного забезпечення раніше не повідомлялося.

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Раніше "Лабораторія Касперського" заявляла, що є приватною компанією, яка не має жодних зв'язків з російським урядом.

Ці кроки свідчать про те, що адміністрація президента США намагається знищити будь-які ризики російських кібератак, пов'язані з програмним забезпеченням Касперського, і продовжує тиснути на Москву.

Це також свідчить про те, що адміністрація Байдена використовує нові потужні повноваження, які дозволяють їй забороняти або обмежувати транзакції між американськими фірмами та інтернет-, телекомунікаційними і технологічними компаніями з країн "іноземних супротивників", таких як Росія і Китай.

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Економічна правда.

США санкції технології Росія
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