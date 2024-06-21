Все про гуманітарне розмінування: в Україні запрацював портал про протимінну діяльність

В Україні запрацював інформаційний портал demine.gov.ua, на якому буде акумулюватися вся інформація про гуманітарне розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як йдеться в повідомленні, ресурс повинен стати єдиним вікном для фермерів, які планують розмінувати землі, операторів протимінної діяльності, донорів та залучених до розмінування державних органів.

"Дотепер ми не мали єдиного місця, де можна знайти інформацію, яка потрібна операторам протимінної діяльності, фермерам, постраждалим чи донорам. Сільгоспвиробникам буде простіше шукати зміни до Порядку про використання коштів на програму компенсацій.

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Потенційні партнери можуть в один клік залишити заявку, щоб долучитися до Секторальної робочої групиі", – заявив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

В міністерстві також зазначили, що на сайті можна знайти останні новини у сфері протимінної діяльності, анонси подій та нормативно-правові акти, які регулюють сферу.

Також буде доступна окрема аналітична панель з актуальними даними щодо кількості очищених земель, інфраструктури, кількості операторів та машин для розмінування.

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Нагадаємо:

В Україні обстеження та очищення сільськогосподарських земель демінерами цього року прискорилось, якщо порівнювати з минулим 2023 роком.

Економічна правда