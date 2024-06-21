ЄС надав більш ніж половину фінансової допомоги цьогоріч

Протягом перших п'яти місяців 2024 року фінансова допомога від ЄС становить більш ніж половину від усіх залучених коштів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. За перші п'ять місяців поточного року фінансова підтримка від ЄС становить більше половини від усіх залучених коштів", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи онлайн на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN).

Марченко також додав, що ця допомога є важливим елементом, завдяки чому фінансова система продовжує бути стабільною.

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Щодо виконання бюджету-2024, Сергій Марченко зазначив, що міжнародні партнери запевнили у подальшій фінансовій підтримці України.

В міністерстві очікують, що фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне цьогоріч 16 млрд євро, за умови виконання Україною індикаторів Плану України.

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У Нацбанку розраховують, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

Україна цьогоріч потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення. Це оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.