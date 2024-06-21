Запоріжжя та Кривий Ріг: цьогоріч "Сільпо" відкрив нові супермаркети
П'ятниця, 21 червня 2024, 16:20 -
20 та 21 червня мережа "Сільпо" відкрила два нових супермаркети у ТРК CITY MALL (Запоріжжя) та ТРК "Сонячна Галерея" (Кривий Ріг).
Про це повідомляє пресслужба "Сільпо"
В повідомленні йдеться, що це перші відкриття "Сільпо" у 2024 році.
Нові магазини стали 16-м у Запоріжжі та 4-м у Кривому Розі.
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"Площа торговельних залів становить 3600 та 3900 м2 відповідно. Це найбільші магазини у обох містах", - додали в пресслужбі.
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Травень 2024 року для ТЦ став рекордним місяцем за тривалістю вимушеного простою у зв’язку з повітряними тривогами, а індекс самопочуття ритейлу знизився на 1 пункт.
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Економічна правда
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