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Запоріжжя та Кривий Ріг: цьогоріч "Сільпо" відкрив нові супермаркети

П'ятниця, 21 червня 2024, 16:20 - Віктор Волокіта

20 та 21 червня мережа "Сільпо" відкрила два нових супермаркети у ТРК CITY MALL (Запоріжжя) та ТРК "Сонячна Галерея" (Кривий Ріг). 

Про це повідомляє пресслужба "Сільпо"

 В повідомленні йдеться, що це перші відкриття "Сільпо" у 2024 році. 

Нові магазини стали 16-м у Запоріжжі та 4-м у Кривому Розі. 

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"Площа торговельних залів становить 3600 та 3900 м2 відповідно. Це найбільші магазини у обох містах", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо: 

Травень 2024 року для ТЦ став рекордним місяцем за тривалістю вимушеного простою у зв’язку з повітряними тривогами, а індекс самопочуття ритейлу знизився на 1 пункт.

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Економічна правда





Запоріжжя торгівля
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