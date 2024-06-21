Колишній очільник НАБУ Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель

Колишній директор Національного антикорупційного бюро та ексзаступник очільника НАЗК Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель.

Про це пише видання ZN.ua.

За словами Ситника, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.

Довідка. Агенція оборонних закупівель займається контрактами на постачання зброї для українського війська. У 2024 році Агенцію очолює Марина Безрукова. Реклама:

Нагадаємо:

Міністерство оборони України продовжує відбір кандидатів у незалежні члени наглядової ради "Агенції оборонних закупівель". Загалом на співбесіди будуть запрошені 12 кандидатів із шести країн світу.

В березні 2024 року "Агенція оборонних закупівель" оголосила через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro відбір професійної рекрутингової компанії, яка мала допомогти підібрати незалежних членів наглядової ради агенції.

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За результатами відбору переможцем було визначено ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson).

29 березня компанія уклала контракт на проведення пошуку кандидатів на посади трьох незалежних членів наглядової ради.

Заради економії державних коштів закупівля послуг рекрутингової компанії здійснюється за кошти донора (кошти програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Києві, що фінансується британським урядом).

Наразі рекрутингова компанія "Телент Едвайзорс" сформувала список кандидатів, які будуть запрошені на співбесіди з представниками Міноборони. Конкурсний відбір буде завершений після призначення трьох незалежних членів до наглядової ради.

Функції членів наглядової ради – розробка та контроль реалізації стратегії агенції, створення системи корпоративного управління, контроль керівництва та узгодження інтересів, аудит, сприяння прозорості тощо.

Економічна правда.