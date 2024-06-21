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Додатково на енергоефективність та посилення стійкості енергосистеми піде 759 млн – Шмигаль

П'ятниця, 21 червня 2024, 13:58 - Віктор Волокіта

Сьогодні уряд затверджує порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. 

"Мова йде про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн" - розповів Шмигаль. 

За його словами, кошти підуть  передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проектів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії. 

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"Держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації", - додав прем'єр.  

Нагадаємо: 

За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми склав більше 1 млрд доларів.

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Економічна правда

Шмигаль уряд енергетика
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