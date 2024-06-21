Додатково на енергоефективність та посилення стійкості енергосистеми піде 759 млн – Шмигаль
Сьогодні уряд затверджує порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Мова йде про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн" - розповів Шмигаль.
За його словами, кошти підуть передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проектів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії.
"Держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації", - додав прем'єр.
Нагадаємо:
За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми склав більше 1 млрд доларів.
Економічна правда