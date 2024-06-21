Додатково на енергоефективність та посилення стійкості енергосистеми піде 759 млн – Шмигаль

Сьогодні уряд затверджує порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Мова йде про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн" - розповів Шмигаль.

За його словами, кошти підуть передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проектів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії.

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"Держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації", - додав прем'єр.

Нагадаємо:

За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми склав більше 1 млрд доларів.

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Економічна правда