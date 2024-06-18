За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на більше $1 млрд — Шмигаль
За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми склав більше 1 млрд доларів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його інформацією, вже цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
Крім того, після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікується виділення ще 2,2 млрд доларів.
"Від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною", — підкреслив Денис Шмигаль.
Прем’єр також розповів, що США спрямовують через USAID 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.
"Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом в 74 млн доларів зробить Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об’єктів у Харкові та області. 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику Уряд Канади", - додав Шмигаль.
Нагадаємо:
У Нацбанку розраховують, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.
Економічна правда