За тиждень партнери оголосили про підтримку енергосистеми на більше $1 млрд — Шмигаль 

За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми склав більше 1 млрд доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його інформацією, вже цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Крім того, після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікується виділення ще 2,2 млрд доларів.

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"Від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною", — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр також розповів, що США спрямовують через USAID 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.

"Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом в 74 млн доларів зробить Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об’єктів у Харкові та області. 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику Уряд Канади", - додав Шмигаль.

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Нагадаємо:

У Нацбанку розраховують, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

Економічна правда