Казино у центрі Києва збанкрутувало після отримання позову на 159 мільйонів 

Київське казино "Прем'єр Палац", яке заборгувало державі понад 150 млн грн за ліцензію на гральний бізнес, подало заяву на банкрутство.

Провадження було відкрите 15 травня, його розгляне Господарський суд Києва, передає LIGA.net.

У квітні стало відомо, що Офіс генерального прокурора подав до суду на компанію з вимогою стягнути з неї 158,9 млн грн за два роки.

Господарський суд Києва частково задовольнив клопотання і з метою забезпечення позову наклав арешт на грошові кошти ТОВ "Казино "Прем'єр Палац" у такому розмірі.

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У рішенні суду від 8 квітня повідомляється, що у 2022 році чистий прибуток казино становив 60,5 млн грн, за дев'ять місяців 2023 року – майже 9 млн грн.

Офіс генпрокурора також просив заарештувати 100% корпоративних прав казино, які належать ТОВ "Енергопоставка", і заборонити їхню перереєстрацію, але суд вирішив, що це "не є співмірним та адекватним заявленим прокурором позовним вимогам".

Казино знаходиться у центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка, 5, і займає перший та цокольний поверхи однойменного готелю "Прем'єр Палац".

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У 2021 році Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала йому три ліцензії: на організацію та проведення азартних ігор у казино, на гральні столи та гральні автомати.

У 2023 році їх анулювали.