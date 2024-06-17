Екскерівник лісомисливського господарства організував незаконну порубку лісу на мільйони

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора повідомила про підозру колишньому керівнику ДП "Берегометське лісомисливське господарство" за фактом перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець у 2020 році видав лісорубний квиток на санітарну рубку дерев у Берегометському лісництві, що входить до Національного природного парку "Вижницький" у Чернівецькій області.

Документ надано без дотримання вимог законодавства, а саме погоджених лімітів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та дозволу облдержадміністрації, що порушує Закон України "Про природно-заповідний фонд України".

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На території 4,4 га природно-заповідного фонду незаконно зрубали 700 дерев бука, ялини, берези, смереки тощо.

Протиправна діяльність керівника ЛМГ завдала довкіллю шкоди на 1,7 млн грн.

Зауважимо, що Національний природний парк "Вижницький" створено на території Буковини Указом Президента України у 1995 році. До його складу включено лісові ділянки Берегометського лісництва ДП "Берегометське ЛМГ".

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно для забезпечення подальшого відшкодування завданої державі шкоди.