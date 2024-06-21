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Через обстріли росіян на Донеччині загинув працівник електростанції - Міненерго

П'ятниця, 21 червня 2024, 11:40 - Артур Крижний

Внаслідок обстрілу росіян 20 червня на Донеччині загинув машиніст електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Внаслідок обстрілу однієї з електростанцій на Донеччині 20 червня загинув 36-річний машиніст Костянтин Олександрович Гусак", - йдеться у повідомленні.

У момент атаки він перебував у на території підприємства, у цеху. Внаслідок обстрілу отримав тяжкі поранення. Його евакуювали до лікарні, але, попри надану допомогу, врятувати не вдалося.

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Нагадаємо:

У Донецькій області під час ремонтів бригада енергетиків попала під ворожий обстріл. 

Економічна правда.

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енергетика електроенергія Міненергетики війна
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