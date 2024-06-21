Через обстріли росіян на Донеччині загинув працівник електростанції - Міненерго
П'ятниця, 21 червня 2024, 11:40 -
Внаслідок обстрілу росіян 20 червня на Донеччині загинув машиніст електростанції.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Внаслідок обстрілу однієї з електростанцій на Донеччині 20 червня загинув 36-річний машиніст Костянтин Олександрович Гусак", - йдеться у повідомленні.
У момент атаки він перебував у на території підприємства, у цеху. Внаслідок обстрілу отримав тяжкі поранення. Його евакуювали до лікарні, але, попри надану допомогу, врятувати не вдалося.
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Нагадаємо:
У Донецькій області під час ремонтів бригада енергетиків попала під ворожий обстріл.
Економічна правда.
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