В Україну ввезли рекордну 21 тисячу електромобілів у 2024 році 

Від початку року в Україну ввезли рекордні 20,8 тисячі електроавто, загалом попит на електрокари виріс у 2,1 раза за рік.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що кількість електроавто зростає рік до року. Так, у 2024 році ввезли рекордну кількість таких машин — 20 785, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів.

Загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

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"Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 4 742 автівки. На другому місці — Volkswagen: 3 194 електроавто, а замикає трійку лідерів Nissan — 3 034 електрокари. Моделі, що мають найбільший попит серед електромобілів, стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4", – йдеться в повідомленні.

Додається, що лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львівщина — 13,5%, Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).

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У травні український автопарк поповнили понад 4,1 тис авто на електротязі. Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували у Львівській області.