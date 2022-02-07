Volvo і Northvolt побудують завод з виробництва електромобільних акумуляторів

getty images

Компанії Volvo і Northvolt заявили, що побудують завод із виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів у Гетеборзі - будівництво має початись у 2023 році.

Про це пише CNBC.

Northvolt - шведський розробник і виробник акумуляторів.

При цьому, сумарна ємність батарей буде до 50 ГВтгод на рік.

Акумулятори будуть "спеціально розроблені", щоб їх можна було використовувати в повністю електричних автомобілях Volvo і Polestar, які спільно належать Volvo Cars і китайській Geely Holding Group.

Також компанії підтвердили раніше озвучені плани щодо створення спільного центру досліджень та розробок, який передбачає інвестиції у 30 млрд шведських крон (близько 3,3 млрд дол).

Виробництвом керуватиме колишній виконавчий директор Tesla Адріан Кларк.

Раніше Volvo Cars та Northvolt підписали угоду про створення спільних потужнотей для розробки та виробництва екологічних батарей для наступного покоління електромобілів Volvo та Polestar.

Економічна правда