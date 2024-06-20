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ВАКС призначив заставу у 3 мільйони для ексголови міграційної служби

Четвер, 20 червня 2024, 20:16 - Ігор Пилипів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому голові Державної міграційної служби, якого підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі відомства, запобіжний захід у вигляді застави у 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури. 

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби.

Крім того, суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

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  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Колишній очільник міграційної служби підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі для центрального офісу відомства у Києві. 

Нагадаємо:

НАБУ і САП спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екскерівнику Державної міграційної служби України про підозру у заволодінні понад 88 млн грн.

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