ВАКС призначив заставу у 3 мільйони для ексголови міграційної служби

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому голові Державної міграційної служби, якого підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі відомства, запобіжний захід у вигляді застави у 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби.

Крім того, суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

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прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Колишній очільник міграційної служби підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі для центрального офісу відомства у Києві.

Нагадаємо:

НАБУ і САП спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екскерівнику Державної міграційної служби України про підозру у заволодінні понад 88 млн грн.

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