ЄС та Німеччина виділяють 480 тисяч євро на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні

Міністерство економіки спільно з Європейським Союзом та урядом Німеччини розпочали нову грантову програму на 480 тисяч євро, в рамках якої 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що отримане фінансування має піти на розвиток для бізнесу власного експорту та інновацій та консультаційну підтримку від експертів. Претендувати на отримання грантів можуть українські бізнеси, які створюють продукти або послуги з фокусом на експорт або інновації.

"Взяти участь у грантовій програмі можуть малі та середні українські бізнеси, які працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також інших галузей з експортним та інноваційним потенціалом", – йдеться в повідомленні.

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За словами керівника відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики ЄС в Україні Генріка Вітфельдта, з початком повномасштабного російського вторгнення програма EU4Business надала майже 8 млн євро для підтримки українського малого та середнього бізнесу.

Додається, що в межах проєкту 12 відібраних учасників отримають грант у розмірі до 40 тис євро кожен, а також групові та індивідуальні консультації від експертів. Подати заявку для участі в грантовій програмі можна до 25 червня 2024 року на сайті проєкту.

Нагадаємо:

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Підприємства, які виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.