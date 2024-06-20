Аудитори попередили про можливі махінації під час приватизації горілчаного заводу в Умані 



Під час державного фінансового аудиту діяльності ДП "Уманський лікеро-горілчаний завод" фахівці Державної аудиторської служби України попередили про можливі зловживання з боку групи зацікавлених осіб в процесі приватизації підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Згідно з повідомленням, у 2021 році "Уманський ЛГЗ" на Черкащині Кабмін включив до переліку об’єктів "Великої приватизації". Тоді ж Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію ДП шляхом продажу на аукціоні.

Проте приватизації досі не відбулося.

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Водночас аудитори Держаудитслужби з’ясували, що навколо лікеро-горілчаного заводу сформувалося коло з двох груп приватних компаній, зацікавлених у його придбанні.

Перед цими компаніями ДП "Уманський ЛГЗ" має значні суми заборгованостей, що надає їм певні переваги у разі його продажу.

"Тому для недопущення ризикових операцій Держаудитслужба в межах своєї компетенції надала низку рекомендацій щодо ефективності управління коштами і майном для покращання фінансового стану ДП "Уманський лікеро-горілчаний завод", - повідомили в пресслужбі.

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Економічна правда