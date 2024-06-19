У Чернівецькій області відмінили закупівлю на 900 мільйонів з дискримінаційними вимогами
Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області виявили та упередили ризикову тендерну закупівлю.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Згідно з повідомленням, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та планувала замовити послугу з обслуговування наземних видів транспорту.
Очікувана вартість робіт становила понад 900 млн грн.
Аналітики ТУ БЕБ виявили, що замовник встановив дискримінаційні вимоги до наявності в учасника особливої матеріально-технічної бази.
"Вимогам могло відповідати лише одне підприємство на території Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.
Фахівці ТУ БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою рекомендацією вжити заходи щодо усунення передумов неефективного використання державних коштів.
За результатом розгляду рекомендації Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області відмінила тендерну закупівлю, про що повідомила ТУ БЕБ.
Таким чином аналітики ТУ БЕБ упередили неефективне використання понад 900 млн грн бюджетних коштів.
Нагадаємо:
За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.
Економічна правда