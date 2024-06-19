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У Чернівецькій області відмінили закупівлю на 900 мільйонів з дискримінаційними вимогами 

Середа, 19 червня 2024, 15:33 - Віктор Волокіта

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області виявили та упередили ризикову тендерну закупівлю.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та планувала замовити послугу з обслуговування наземних видів транспорту. 

Очікувана вартість робіт становила понад 900 млн грн.

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Аналітики ТУ БЕБ виявили, що замовник встановив  дискримінаційні вимоги до наявності в учасника особливої матеріально-технічної бази. 

"Вимогам могло відповідати лише одне підприємство на території Чернівецької області", - йдеться в повідомленні. 

Фахівці ТУ БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою рекомендацією  вжити заходи щодо усунення передумов неефективного використання державних коштів.

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За результатом розгляду рекомендації Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області відмінила тендерну закупівлю, про що повідомила ТУ БЕБ.

Таким чином аналітики ТУ БЕБ упередили неефективне використання понад 900 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо:

За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.

Економічна правда 

БЕБ тендер
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