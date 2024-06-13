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Уряд додатково виділяє Харківщині 2,5 млрд грн: на що витратять кошти 

Четвер, 13 червня 2024, 13:22 - Віктор Волокіта

Уряд 13 червня виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн. 

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. 

"Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів" - зазначив прем'єр. 

За його словами, це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло.

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Нагадаємо:

Група Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку Deutz, яка може виробляти електричну та теплову енергію для потреб міста.

Економічна правда

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уряд Кабмін Харків
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