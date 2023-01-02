Японія запропонує родинам, які виїжджають з Токіо, майже $8 тисяч на дитину – ЗМІ

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Японія планує збільшити фінансові стимули для батьків, які вирішать переїхати з Токіо, оскільки уряд намагається переломити десятиліття економічної міграції до найбільшого мегаполісу світу.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнаних чиновників.

Уряд намагатиметься заохотити сім'ї до переїзду виплатою у 1 млн єн (7,6 тисячі доларів) за дитину, якщо вони переїдуть з переповненого Токіо на муніципалітети за межами міста та навколишні префектури. Ця цифра більш ніж втричі перевищує 300 тисяч єн, які пропонуються за чинною схемою, що діє з 2019 року.

Збільшення виплат на дитину є лише частиною програми уряду щодо заохочення молодих сімей покинути Токіо. Сім'ям, які переїжджають, вже пропонується до 3 млн єн одноразової фінансової підтримки, і вони можуть отримати ще більше, якщо започаткують бізнес.

Ті, хто прийме ці виплати, повинні жити в провінції щонайменше п'ять років, або повернути їх державі.

Скорочення і старіння населення Японії і міграція молоді до столиці непропорційно вплинули на регіони за межами Токіо, Осаки і кількох інших великих міст.

Багато сільських міст і сіл спорожніли, а підприємства в них відчувають брак споживачів і робочої сили. Очікується, що кількість порожніх будинків в Японії сягне близько 10 мільйонів у 2023 році.

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Близько 1300 японських муніципалітетів вже зголосилися прийняти токійців у міграції. За даними урядових джерел, дущо менше 2400 осіб скористалися виплатами на переїзд у 2021 фінансовому році – це близько 0,006% населення Великого Токіо у 38 млн осіб.

Народжуваність в Японії також падає швидше, ніж прогнозувалося раніше. У 2021 році кількість новонароджених впала до трохи більше 811 тисяч. Прогнози, засновані на перших дев'яти місяцях 2022 року, свідчать про те, що їхня кількість впаде до рівня нижче 800 тисяч вперше з початку спостережень наприкінці 19-го століття.