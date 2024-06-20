Критична ситуація: шахта без світла через відсутність угоди про постачання електроенергії 

З 19 червня ДТЕК Донецькі електромережі на вимогу постачальника обмежив електропостачання ДП "Добропіллявугілля-видобуток".

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Донецькі електромережі.

"Причина відключення – закінчення терміну дії договору з постачальником ДП ЗД "Укрінтеренерго" (постачальником останньої надії) та відсутність договору про постачання електричної енергії з будь-яким іншим постачальником", - йдеться в повідомленні.

Там також додали, що 11 червня, не менше ніж за 5 робочих днів до відключення, ДТЕК Донецькі електромережі надіслав підприємству повідомлення про повне відключення.

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"Наша компанія розуміє критичність ситуації, у яку можуть потрапити шахтарі ДП "Добропіллявугілля-видобуток" після припинення енергопостачання. Для її вирішення ОСР спрямував листи на міністра енергетики, його заступника, а також повідомив Покровську МВА", - повідомляють в пресслужбі.

У ДТЕК Донецькі електромережі зазначили, що відновлення електропостачання можливе лише після того, як ДП "Добропіллявугілля-видобуток" укладе договір з постачальником електроенергії. Тоді постачальник надасть ДТЕК Донецькі електромережі відповідний дозвіл на відновлення подачі електроенергії споживачу.

ДТЕК Донецькі електромережі висловлює занепокоєння ситуацією, що склалася, та закликає органи державної влади взяти її під свій контроль, щоб не допустити бездоговірного споживання електроенергії та вирішити проблему заборгованості шахти.

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Нагадаємо:

На початку червня у Донецькій області через ворожий обстріл було відключено повітряну лінію обленерго. При цьому знеструмилися підстанції та підключені до них шахти. Загалом під землею перебувало 317 людей. Вони вийшли на поверхню після закінчення зміни.

Економічна правда