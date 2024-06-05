На Сході України були знеструмлені шахти, на Донеччині загинув шахтар – Міненерго

Сьогодні, 5 червня, на Дніпропетровщині через технологічне порушення на одній з підстанцій знеструмлювалися дві шахти.

Про це повідомляє Міненерго.

Згідно з повідомленням, людей на поверхню не виводили, підприємства невдовзі заживили.

Крім того, у Донецькій області через ворожий обстріл було відключено повітряну лінію обленерго. При цьому знеструмилися підстанції та підключені до них шахти. Загалом під землею перебувало 317 людей. Вони вийшли на поверхню після закінчення зміни. Усіх споживачів заживили.

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"На одній із шахт на Донеччині через отримані травми загинув 21-річний працівник (машиніст підземних установок)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

23 травня у Донецькій області через обстріли зупинялася робота обладнання шахти, під землею залишалися понад 160 працівників.

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Через пошкодження на одній із шахт на Донеччині сталася зупинка вентиляційного обладнання. На поверхню було виведено 137 працівників.

Пізніше внаслідок обстрілу вентиляційне обладнання зупинилося на іншій ділянці шахти. 26 працівників були сповіщені про аварійну ситуацію і залишилися в шахті до кінця зміни для забезпечення функціонування об’єкта.

Економічна правда





