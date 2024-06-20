Лідером у зростанні вартості вторинного житла за півроку став Івано-Франківськ  – ЛУН 

За останні шість місяців ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості зазнали коливань у різних регіонах країни.

Про це повідомляє портал з пошуку нерухомості ЛУН.

Як йдеться у повідомленні, в Івано-Франківську спостерігається найбільше зростання цін серед великих міст України – на 12%. Таке значне підвищення робить це місто лідером у зростанні вартості вторинного житла.

Наприклад, у Києві, середня ціна на вторинне житло знизилася на 2%.

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У Львові, ціни на вторинне житло зросли на 6%.

"Однокімнатна квартира у Львові зараз коштує майже так само, як у Києві, але на 1000 доларів дорожче. Це означає, що середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить близько 61 тисячі доларів", - повідомляє ЛУН.

Портал з пошуку нерухомості також звернув увагу на різницю між ціною, зазначеною в оголошеннях, і реальною ціною продажу.

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Наприклад, у Києві однокімнатна квартира за оголошеннями коштує 60 тисяч доларів, тоді як за реально проданими об'єктами – 49 тисяч доларів.

Двокімнатні квартири за оголошеннями мають вартість 90 тисяч доларів, але насправді продаються за 65 тисяч доларів.

Нагадаємо:

У першому кварталі цього року ціни на житлову нерухомість в Україні підвищилися в середньому на 16,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Економічна правда