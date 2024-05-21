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Ціни на житло за рік зросли на 16%: найменше подорожчали двокімнатні квартири 

Вівторок, 21 травня 2024, 16:49 - Віктор Волокіта

У першому кварталі цього року ціни на житлову нерухомість в Україні підвищилися в середньому на 16,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. 

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє LIGA.net. 

Зростання цін на житло було уп'ятеро вищим, ніж офіційний рівень річної інфляції (3,2%).

За даними Держстату, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 17,6%, на вторинному – на 15,3%.

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Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 17,8%, на вторинному – на 15,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку – на 17,5%, на вторинному – на 15,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку – на 17,9% %, на вторинному – на 15,5%.

Нагадаємо: 

У березні українські банки збільшили обсяги надання іпотечних кредитів. Вони видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

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Економічна правда

житло ціни
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