Ціни на житло за рік зросли на 16%: найменше подорожчали двокімнатні квартири 

У першому кварталі цього року ціни на житлову нерухомість в Україні підвищилися в середньому на 16,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє LIGA.net.

Зростання цін на житло було уп'ятеро вищим, ніж офіційний рівень річної інфляції (3,2%).

За даними Держстату, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 17,6%, на вторинному – на 15,3%.

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Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 17,8%, на вторинному – на 15,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку – на 17,5%, на вторинному – на 15,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку – на 17,9% %, на вторинному – на 15,5%.

Нагадаємо:

У березні українські банки збільшили обсяги надання іпотечних кредитів. Вони видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

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Економічна правда