На Марсі знайшли "попкорн-скелі": про що це свідчить

Nasa

Марсохід Perseverance прибув на нову локацію на Марсі – Bright Angel, де знайшов незвичайний вид породи, яку вчені називають "попкорн-скелями", що доказом того, що у минулому в кратері Єзеро існувала рідка вода.

Про це повідомляє Science Alert.

Деякі з виявлених каменів були заповнені сферами, через що їх назвали "попкорн-скелями". Скелі також сповнені відкладень, що нагадують мінеральні жили. Вони виникають, коли вода переносить мінерали через породу та заповнює її.

Мінеральні жили часто зустрічаються на Землі, і вони також були виявлені в інших регіонах Марса. Ці дивні скелі можуть вказувати на присутність води в минулому. Як і мінеральні жили, вони свідчать, що через цей регіон текла вода.

Реклама:

Наступний крок науковців – визначити, які мінерали є у цій породі.

Читайте також: Десять найочікуваніших космічних запусків у 2024 році

Нагадаємо:

Реклама:

Під крижаною оболонкою супутника Сатурну Мімаса знаходиться океан. За космічними мірками, він доволі молодий і сформувався 5-15 мільйонів років тому.

Економічна правда.