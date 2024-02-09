Вчені знайшли океан під кригою супутника Сатурна

Під крижаною оболонкою супутника Сатурну Мімаса знаходиться океан. За космічними мірками, він доволі молодий і сформувався 5-15 мільйонів років тому.

Про це заявили вчені з Паризької обсерваторії, йдеться в дослідженні в журналі Nature.

Це відкриття робить Мімас місцем для дослідження умов, які могли призвести до формування життя, адже перші живі організми Землі виникли в первісних морях нашої планети мільярди років тому.

"Це найменш імовірне місце в Сонячній системі для пошуку рідкої води. Супутник має вигляд старого і неактивного, на ньому величезна кількість кратерів. Досі ніщо не видавало існування на ньому океану", – сказав астроном з Паризької обсерваторії Валері Лейні.

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Існування океану свідчить про потужне джерело тепла всередині Мімаса, яке й перетворило лід на воду. Рідка вода становить понад половину загального об'єму цього супутника.

Відкриття стало можливим завдяки аналізу зображень, отриманих космічним кораблем NASA Cassini, який досліджував Сатурн та його супутники з 2004 по 2017 рік. Спостерігаючи за коливаннями Мімаса на його орбіті навколо Сатурну, дослідники дійшли висновку, що він має або підземний океан, або ядро ​​у формі м'яча для регбі.

Нещодавні дослідження показали, що обертання Мімаса змінювалося з часом. Це дало можливість вченим об'єднати спостереження Cassini з моделюванням внутрішньої частини Мімаса та його орбіти. Результати показали, що на глибині 20-30 кілометрів під поверхнею Мімаса дійсно існує океан.

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Те, що вода контактує зі скелястим ядром Мімаса, може "прокласти шлях для життя", стверджують вчені. Проте це не означає, що воно вже існує на цьому супутнику, адже океан доволі молодий.

Мімас - це сьомий за величиною супутник Сатурна, відкритий у 1789 році англійським астрономом Вільямом Гершелем.

Економічна правда