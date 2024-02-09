Вчені знайшли океан під кригою супутника Сатурна
Під крижаною оболонкою супутника Сатурну Мімаса знаходиться океан. За космічними мірками, він доволі молодий і сформувався 5-15 мільйонів років тому.
Про це заявили вчені з Паризької обсерваторії, йдеться в дослідженні в журналі Nature.
Це відкриття робить Мімас місцем для дослідження умов, які могли призвести до формування життя, адже перші живі організми Землі виникли в первісних морях нашої планети мільярди років тому.
"Це найменш імовірне місце в Сонячній системі для пошуку рідкої води. Супутник має вигляд старого і неактивного, на ньому величезна кількість кратерів. Досі ніщо не видавало існування на ньому океану", – сказав астроном з Паризької обсерваторії Валері Лейні.
Існування океану свідчить про потужне джерело тепла всередині Мімаса, яке й перетворило лід на воду. Рідка вода становить понад половину загального об'єму цього супутника.
Відкриття стало можливим завдяки аналізу зображень, отриманих космічним кораблем NASA Cassini, який досліджував Сатурн та його супутники з 2004 по 2017 рік. Спостерігаючи за коливаннями Мімаса на його орбіті навколо Сатурну, дослідники дійшли висновку, що він має або підземний океан, або ядро у формі м'яча для регбі.
Нещодавні дослідження показали, що обертання Мімаса змінювалося з часом. Це дало можливість вченим об'єднати спостереження Cassini з моделюванням внутрішньої частини Мімаса та його орбіти. Результати показали, що на глибині 20-30 кілометрів під поверхнею Мімаса дійсно існує океан.
Те, що вода контактує зі скелястим ядром Мімаса, може "прокласти шлях для життя", стверджують вчені. Проте це не означає, що воно вже існує на цьому супутнику, адже океан доволі молодий.
Мімас - це сьомий за величиною супутник Сатурна, відкритий у 1789 році англійським астрономом Вільямом Гершелем.
Економічна правда