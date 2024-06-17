ЄБРР планує збільшити фінансування для відновлення української енергосистеми

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вивчає можливість збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичну нестачу електроенергії з наближенням третьої зими у час повномасштабної війни.

Про це пише Bloomberg.

"Російські атаки знищили 80% вугільних електростанцій та третину гідрогенерації, що змусило Україну запровадити масштабні відключення електроенергії для домогосподарств та підприємств", - нагадує агенттсво.

Цього місяця ЄБРР виділив 300 мільйонів євро на допомогу державним енергетичним компаніям у ремонті пошкоджених об'єктів та будівництві нових децентралізованих генеруючих потужностей. За словами президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо, який базується в Лондоні, фінансування ще може бути збільшено.

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"Це свого роду початок, відправна точка, вона може бути вищою", - сказала Оділь Рено-Бассо. "Ми вивчаємо, як ми можемо надати підтримку та розвивати систему виробництва електроенергії", - додала вона.

При цьому приватні компанії також можуть претендувати на фінансування.

За її словами, ЄБРР продовжить надавати підтримку в розмірі 1,5-2 млрд євро на рік на інфраструктуру, енергетичну безпеку, відновлення та модернізацію.

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Економічні ризики можуть бути посилені мобілізаційною кампанією, покликаною допомогти відбити вторгнення Кремля. Прагнення відправити більше солдатів на фронт має бути "чітко визначене", щоб захистити виробництво, заявили в ЄБРР.

"Підтримувати економіку дуже важливо, оскільки потрібно мати податкові надходження, електроенергію, громадський транспорт і персонал, здатний це робити. Все це потрібно збалансувати", - заявила Рено-Бассо.

Наразі перспективи фінансування України до кінця цього року є стабільними, оскільки закордонні партнери, ймовірно, виконають свої зобов'язання щодо підтримки країни, додала вона.

"Але 2025 рік, особливо зима, буде складним. Потрібно більше ясності щодо того, як покрити фінансовий дефіцит", - резюмувала Рено-Бассо.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає, що ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Економічна правда